Alzira acull el diumenge l’II Trofeu Fènix de gimnàstica rítmica amb dos clubs “olímpics” i presència internacional

Competiran quasi 400 gimnastes, entre elles esportistes dels prestigiosos clubs Mabel de Benicarló i CEGA d’Almussafes amb representants olímpiques en #el seu files

Dos clubs valencians “olímpics” han confirmat la seua presència en l’II Trofeu Fènix Alzira de gimnàstica rítmica, que organitza el club alzireny Fènix i se celebrarà en la capital de la Ribera Alta el diumenge 21 d’abril.

Aquesta mateixa setmana ha anunciat la seua assistència el Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes, CEGA, que compta entre els seus gimnastes amb Patricia Pérez, jove suecana que participarà en els Jocs Olímpics de París de 2024 com a integrant de l’equip espanyol.

Aquest club se suma al Club Mabel de Benicarlo, que també participarà en la segona edició del Trofeu Fènix i en el qual entrena una altra gimnasta que representarà a Espanya en les Olimpíades de París, en aquest cas en categoria individual, Alba Bautista.

Segons explica la presidenta del Club Fènix d’Alzira, Francesca Maria Pia Vinciguerra, “són clubs d’alt nivell, que no participen en tots els trofeus i enguany han decidit estar en el Trofeu Fènix d’Alzira. Això és un prestigi per a nosaltres”.

El diumenge 21 d’abril se celebrarà l’II Trofeu Fènix Alzira de gimnàstica rítmica, organitzat pel Club de Gimnàstica Rítmica Fènix de la capital de la Ribera Alta.

Tindrà lloc en el pavelló Pérez Puig, que és la instal·lació cedida per l’Ajuntament d’Alzira per a la realització de les proves. La competició es desenvoluparà a partir de les 8.30 hores i fins a les 19.30 hores. L’entrada al trofeu serà lliure i el club alzireny convida a tota la ciutadania a assistir i conéixer aquesta disciplina esportiva, amb coreografies i exercicis sorprenents i de gran bellesa, que combinen l’exercici gimnàstic i elements de la dansa artística.

Més de 390 gimnastes d’un total de 34 clubs participaran en aquesta segona edició del Trofeu Fènix Alzira, amb al voltant de 260 actuacions. La competició es disputarà en tres categories: “mediterrani”, “jocs esportius” i “nacional”.

Segons explica la presidenta del Club Fènix d’Alzira, Francesca Maria Pia Vinciguerra, “l’any passat va ser un èxit per a haver sigut el primer i amb només 1 any de vida com a club.

Però enguany ens hem superat perquè serà un trofeu Internacional, ja que participarà un club italià (La Pink Ribbon). Així mateix, afig, “tindrem també l’honor de veure competir a gimnastes de primera categoria” del club Mabel de Benicarló, club on entrena una de les gimnastes que representarà a Espanya en les Olimpíades de París de 2024, Alba Bautista i del club CEGA d’Almussafes, en el qual entrena una altra representant olímpica, Patricia Pérez.

La presidenta del Club Fènix assegura: “Estem treballant molt per a portar la rítmica d’Alzira a un nivell alt, ja que a poc a poc va eixint de l’ombra per a fer gaudir a tots amb aquest esport tan sacrificat però alhora meravellós”.

El club, segons detalla Vinciguerra, només porta dos anys d’activitat, “però és com si portàrem tota la vida, ja que hem avançat molt ràpidament i comptem ja amb un nombre elevat de xiquetes”. Les gimnastes del Club Fènix ja són presents en competicions de diferents nivells i àmbits territorials.

Francesca Vinciguerra, gimnasta italiana que s’ha instal·lat a Alzira, agraeix a les famílias alzirenyes el seu suport per a donar impuls al jove club, i també “a l’Ajuntament d’Alzira i, sobretot, a la Regidoria d’Esports, per permetre fer tot això realitat”. La presidenta avança que ja estan “treballant en els pròxims esdeveniments”, ja que “això acaba només de començar”.