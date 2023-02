Alzira continua amb l’activitat esportiva frenètica que ha aconseguit posicionar-la com a ciutat referent en l’àmbit esportiu dins de la Comunitat Valenciana i fins i tot a nivell nacional

Mostra d’açò és la II Copa President de la Diputació de València de raspall femení. Que tindrà el trinquet d’Alzira com a escenari de la final.

Este dissabte 25 de febrer tenim una cita amb el nostre esport que reunirà a les millors jugadores professionals de raspall.

Les partides van donar inici el passat 13 de gener i a Alzira es posarà punt i final a este apassionant enfrontamen. Que ha estat conformat per tretze emocionants partides disputades en altres poblacions de la província.

“Cal apostar per l’esport en qualsevol de les seues disciplines. Nosaltres ho hem fet i com a resultat Alzira ha sigut ciutat referent per acollir un ample ventall de campionats a nivell autonòmic. Nacional i inclòs internacional, cosa que ens enorgulleix i ens espenta a continuar per este camí”, ha assenyalat el regidor d’Esports, Fernando Pascual.

Gràcies al suport fonamental de la Diputació de València el raspall femení eix reforçat i suposa un pas més per la igualtat en el món de la pilota.

El públic que acudisca al Trinquet d’Alzira al llarg del cap de setmana gaudirà d’un espectacle únic i carregat de sana i esportiva competitivitat.