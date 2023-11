Alzira acull un càsting per al rodatge de la sèrie Astral

L’alzirenya Genoveva Felguera és la directora i guionista de la sèrie que pròximament es gravarà i que inclou l’enclau de la Gallera d’Alzira

El pròxim 7 de desembre es gravaràn les imatges de l’episodi pilot de la sèrie Astral, a la ciutat d’Alzira.

La gravació serà a l’edifici de la Gallera i, per a tal fi, hui s’ha portat a terme un càsting a la Casa de la Cultura de la ciutat, per tal de buscar figurants per a l’episodi pilot, persones d’entre 8 i 75 anys, sense cap requisit especial.

L’alzirenya Genoveva Felguera, directora i guionista de la sèria Astral ens ha explicat quins perfils de persones busquen per a la gravació del set de desembre i també ha revelat quina és la història i ambientació, tant del capitol com la sèrie Astral.

Els participants han d’anar amb roba dels anys 50-60 per a les seqüències del set de desembre. Una jornada que començarà a les 07.30 hores en les instal·lacions de La Gallera d’Alzira.