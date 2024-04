La Casa de la Cultura d’Alzira acull fins al 26 d’abril la Fira Orienta’t perquè els més joves puguen triar el seu futur.

Es tracta d’una fira professional amb una vintena d’estands informatius, així com tallers i activitats complementàries per a centres educatius i persones interessades a conéixer les seues opcions de futur.

Entre els estands, col·legis, instituts i centres de grau mitjà i de formació professional d’Alzira, així com l’agència de desenvolupament local IDEA, la UNED, la Universitat Catòlica i l’Escola Oficial d’Idiomes.

També Escoles Familiars Agràries de Llombai, la Florida Universitària de Catarroja, l’IES Enguera o l’institut Tècnic Professional Pax de València.

Durant tota la setmana, hi haurà activitats fixes com el taller de falconeria i l’exposició de l’IVAJ ‘No em toques el WhatsApp’, així com orientació per a l’ingrés en la Policia Nacional.

Els i les participants en el programa europeu de mobilitat FIND, per a joves entre 18 i 19 anys que busquen una oportunitat en l’estranger, han estat presents a la fira per resoldre els seus dubtes.

Així mateix, han assistit a un taller de reanimació cardiopulmonar a càrrec de l’EFA Torrealedua de Llombai, dins de la promoció de la formació professional a l’àmbit sanitari.

La fira estarà oberta fins divendres i els grups interessats poden concertar els horaris prèviament amb el Centre d’Informació Juvenil.

A banda dels estands informatius, les persones assistents podran participar en tallers d’observació al microscopi dimecres de matí, de gestió de l’estrés dimecres de vesprada i d’idiomes el divendres 26. L’horari és de 9 a 14 de dilluns a divendres i de 16 a 18 de dilluns a dijous.