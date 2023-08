Alzira Amplia l’Anell Verd i Connecta el Poliesportiu amb el Passeig Fluvial

Actuacions Noves a l’Anell Verd: Mirador del Xúquer i Poliesportiu Jorge Martínez Aspar

Una Inversió de 56.749,00 euros sufragada per la Diputació de València

La ciutat d’Alzira està donant passos ferms per a millorar i connectar les seues zones verdes amb àrees d’esplai. Aquesta setmana, representants de l’ajuntament d’Alzira han recorregut diverses zones de l’Anell Verd on s’han dut a terme importants actuacions. Estes millores, en particular al Mirador del Xúquer i prop del poliesportiu Jorge Martínez Aspar, es realitzen amb l’objectiu d’augmentar les opcions d’esplai per a vianants i ciclistes. Estes zones són part de les iniciatives subvencionades pel Pla Reacciona de 2021, promogut per la Diputació de València.

Dins de l’àrea del Mirador, s’estan establint noves sendes ciclovianants que s’incorporen al parc. Destaca el sender de la Pineda, un itinerari ombrejat que vertebra l’àrea d’arbratge. A més, s’està treballant en un recorregut que unirà la desembocadura del futur pas de vianants de la CV-50 amb l’estació d’autobusos i el parc. Complementant aquesta zona, es crea una àrea de jocs infantils a l’escollera i s’instal·laran 30 metres lineals de barana com a mesura de seguretat.

Un altre punt neuràlgic d’intervenció és l’àrea del riu prop del poliesportiu Jorge Martínez Aspar. Ací, s’ha proporcionat continuïtat al pas que procedeix del passeig fluvial, eliminant l’arrel de les canyes invasives del riu i instal·lant malla antiherba. També s’han efectuat obres per a la canalització de les aigües i s’ha creat un recorregut ciclovianant que enllaça amb tot el tram urbà del riu fins al poliesportiu.

La inversió total per aquesta obra s’ha xifrat en 56.749,00 euros. Cal ressaltar que este pressupost està íntegrament sufragat per la Diputació de València dins del seu programa Reacciona. Aquesta acció s’emmarca dins de l’esforç continu de l’ajuntament per a potenciar els espais verds, l’oci i la mobilitat sostenible, reforçant la connexió entre diferents punts d’interès de la ciutat.