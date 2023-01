Des de la passada setmana tot el territori nacional està patint els efectes d’una onada de fred. També la Comunitat Valenciana està en alerta per baixes temperatures, una abaixada que Alzira està acusant des dels darrers dies.

Per donar suport a les personen sense sostre, durant l’estat d’alarma per baixes temperatures, l’Ajuntament ha posat en marxa mesures. Perquè le persones que ho necesiten tinguen un lloc i refugi en les nits més fredes. Una mesura que s’ha ampliat fins el pròxim dilluns, segons assegura, Diego Gómez, alcalde d’Alzira. Davant la previsió de continuïtat de l’onada de fred. Un protocol d’actuació municipal per a persones que no pernocten a cobert que es va iniciar dissabte passat.

Gómez, ha explicat quines són eixes mesures, que conten amb la col·laboració de Creu Roja, Protecció Civil i la Policia Local.

Actuació

L’ajuntament d’Alzira informa que, fins a nou avís, el Pavelló Pérez Puig estarà obert de 20 hores fins a les 9 del matí de cada dia que estarà actiu el protocol.

I es recorda que, si alguna persona té o detecta alguna necessitat. Pot posar-se en contacte amb la Creu Roja, la Policia Local. amb el telèfon d’emergències de la Comunitat Valenciana (112), o acudir a l’edifici de la Policia Local del carrer Sant Roc, 12.