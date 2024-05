Alzira aprova la llicència d’obres per a la regeneració del grup de vivendes públiques de la plaça de la Ribera

L’empresa adjudicatària té un termini de sis mesos per a encetar les obres.

L’Ajuntament d’Alzira aprova la llicència d’obres per al projecte de rehabilitació de la plaça de la Ribera. Que inclou la urbanització dels espais lliures i la recuperació de diversos habitatges socials, per part de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Les obres es licitaren el passat mes d’abril per valor de 2.171.274 euros (IVA exclòs) i el termini d’execució és de 18 mesos.

Es tracta d’un grup de promoció pública que data de 1982. Està format per huit blocs de quatre altures que alberguen un total de 60 habitatges i cinc locals. Esta actuació permetrà millorar l’accessibilitat a l’espai lliure i als edificis, donant solució als escalons existents. Per a augmentar l’eficiència energètica dels immobles, s’instal·larà un nou sistema d’aïllament tèrmic exterior i fusteria amb doble vidre.

A banda es van a rehabilitar 15 vivendes buides El. Una vegada reparats estos immobles, s’adjudicaran en règim de lloguer social.

Així mateix, es reformaran tres locals situats en planta baixa per a convertir-los en tres habitatges. Adaptats per a persones amb discapacitat i amb un accés independent des del carrer.

Els treballs es completaran amb la reurbanització de l’espai exterior del grup d’edificis. Adequant les zones de pas. Creant àrees de joc i zones verdes, i també l’obra s’aprofitarà per millorar el sistema de clavegueram i d’enllumenat.

D’esta manera, segons explica el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, “des de l’Ajuntament d’Alzira volem col·laborar i accelerar els tràmits perquè s’inicien les obres i les inversions previstes siguen prompte una realitat, en este cas per a la regeneració de l’espai públic i la dignificació del parc de vivenda pública en un espai on la intervenció és necessària i urgent.”

Des de Departament de Serveis Socials, la seua regidora Amèlia Blanquer, ha mostrat la seua satisfacció davant este impuls per a dignificar esta barriada. Blanquer explica que una de les preocupacions es dotar Alzira d’un parc de vivenda social, i per això s’alegra que des de la Conselleria, que és qui gestiona i adjudica estes vivendes socials en concret, s’haja optat per donar-li una nova vida a este grup de vivendes, tal i com s’ha demanat des de l’Ajuntament d’Alzira