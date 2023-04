Alzira atorga el premis als millors dossers de Setmana Santa 2023

Alzira ha tornat a deixar bocabadat a tothom amb els decorats dels dossers. Els quals han tingut un nivell altíssim de detalls a causa de la competitivitat entre les confraries per aconseguir plasmar la seua escenografia.

Els tres primers guanyadors del seixanta concursos de dossers d’Alzira hi han expressat la seua gratitud al jutjat del certamen per haver sigut escollits com a pòdium. Han destacat tot el treball que hi porten darrere. Les cases dels clavaris acullen llargues cues de gent en l’últim dia de visita als dossers per poder gaudir de les imatges representades. Que desprenen molta creativitat i labor per part dels seus creadors.