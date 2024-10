Alzira augmenta els mitjans per a la neteja d’embornals

El servei municipal de neteja de clavegueram i embornals d’Alzira ha augmentat la seua dotació de mitjans amb la incorporació de vehicles especialitzats per al treball en espais reduïts.

Des de la Regidoria d’Obres i Infraestructures per a la ciutat s’està millorant el control per a evitar problemes de cara als possibles efectes meteorològics de la tardor.

El primer dels vehicles que s’ha incorporat és un camió cisterna lleuger amb capacitat de 3 m3, distribuïts en 1,5 m3 per a fangs i 1,5 m3 per a aigua neta.

Està equipat amb una bomba d’alta pressió que pot treballar amb un cabal de 105 l/min i una pressió de 150 bars. Amb una longitud total inferior a 7 metres, presenta una mobilitat que li permet accedir a quasi la totalitat de carrers de la Vila i de la part vella. Este equip pot treballar tant en la neteja de col·lectors com en la d’embornals.

També s’ha ampliat la presència de furgons equipats amb equip de neteja amb aigua a pressió. Estos equips van destinats a neteges especials amb aigua a pressió i a la neteja d’embornals. Són indicats per a netejar zones d’accés complicat per a camions i per a tasques on no es fa la neteja de grans canonades. Els furgons van equipats amb bombes d’alta pressió que són alimentades mitjançant motors elèctrics, i amb un depòsit d’aigua neta de 400 litres.

Finalment, el servei ha estat dotat amb un equip d’inspecció mitjançant càmera de circuit tancat que permetrà la revisió de l’interior de les canonades que conformen la xarxa de sanejament d’Alzira. Es tracta d’una ferramenta indispensable en les tasques de manteniment de les xarxes.

Proporcionen una visió clara de l’interior de les canonades, cosa que facilita la detecció de problemes i permet una planificació més efectiva de les accions necessàries per a dur a terme les actuacions correctes davant de les diferents incidències.

El regidor responsable de l’àrea, Vicent de la Concepción, ha destacat que «amb l’arribada de la tardor i l’hivern es produïxen fenòmens atmosfèrics i meteorològics adversos i és necessària una neteja exhaustiva del clavegueram i els embornals, és per això que hem dotat de més mitjans el servei per tal de realitzar esta tasca, i inclouen les noves tecnologies que permetran una millor eficiència i eficàcia». L’edil ha afegit també que amb estes noves ferramentes per a la neteja «es milloren les condicions de salubritat de la ciutat i es reduïx la possible pudor».

Actualment, la xarxa d’Alzira està formada per 128 kilòmetres de col·lectors i vora 7.000 embornals. La neteja d’embornals i col·lectors és una tasca fonamental i l’objectiu fonamental és mantindre les infraestructures en un estat òptim de manera que, en període sec, es transporten les aigües residuals fins a l’estació depuradora perquè es tracten i que, en època de pluja, les aigües s’evacuen produint les mínimes inundacions possibles.