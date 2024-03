Alzira celebrà demà el VI Concurs de reganyaes

El jurat tastarà 16 reganyaes, 6 en la modalitat tradicional, 5 en la modalitat fusió, i 5 en la modalitat amateur.

Alzira centra la seua atenció esta setmana en la gastronomia.

Entre Falles i Pasqua, entre bunyols i la mona, la capital de la Ribera Alta ret homenatge al seu dolç més singular, la reganyà. Demà dijous 21 de març a les 17 hores, la plaça Major acollirà el VI concurs de la reganyà. Que impulsa l’Ajuntament d’Alzira a través d’ Idea i el Gremi de forners d’Alzira.

Enguany es comptarà amb la participació de 16 reganyaes i un berenar. Que comptarà amb prop de mil racions de reganyaes dels establiments del Gremi de Forners d’Alzira, a més dels dolços participants.

La reganyà és una coca tradicional amb els productes bàsics com a ous, oli, farina i sucre. Els qual s’afig la carabassa torrada i escorreguda, característica de la “Reganyà d’Alzira”. La qual ha d’ocupar el 50% en proporció dels ingredients que la componen. I serà, per tant la qualitat de la carabassa i l’habilitat del cuiner. El que li donarà a la coca el sabor, color i olor tan característica i especial.

“L’objectiu d’este concurs, al igual que la resta d’iniciatives al voltant d’este producte – explica la regidora de comerç Gemma Alós. És doble: aportar valor i singularitat a un producte alzireny cent per cent, potenciar els seu consum i la seua identitat alzirenya. D’altra banda, que la reganyà siga un producte que es demane als forns més enllà de la temporada de pasqua per a potenciar els nostres forns i pastisseries, i convertir-la en una coca de consum habitual al llarg de l’any, i això, ja ho hem aconseguit pel que ens diuen els forners.”

El concurs de reganyaes s’organitza en tres modalitats, la reganyà tradicional. La reganyà fusió, a la que poden presentar-se forners tant d’Alzira com de la resta de la Comunitat i la reganyà amateur, elaborada per particulars. En la modalitat tradicional s’han establert tres premis, de 300 euros el primer, el segon 150 i el tercer 100. En modalitat fusió, un únic premi de 300 euros i en amateur, el premi està valorat en 150 euros.



El concurs s’encetarà a les 17 h. amb l’exposició de les reganyaes participants, que seran tastades pels membres del jurat. Un jurat format per set membres, sis d’ells representants d’entitats ciutadanes com les falles, la Setmana Santa o les festes de barris. Cuiners, representants dels hostalers, de la comunitat educativa i tècnics de Idea. A més cada any, el jurat compta amb un pastisser de renom, que enguany és Jose Vicente Galán Semper. Gerent de la pastisseria Galán d’Albal i vicepresident del Gremi de panaderos y pasteleros de València i guanyador de diversos premis de rebosteria com és la Mocadorà 2022. Tot seguit, i mentre es fa la deliberació, s’oferirà les reganyaes al públic assistent. A més de les que han elaborat els participants al concurs, el Gremi de Gorners oferirà fins a 800 porcions de reganyà per a la degustació.