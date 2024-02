Alzira celebra el 150 aniversari de la Policia Local

La Policia Local d’Alzira ha celebrat el 150 aniversari de la seua creació amb un acte institucional

Han donat la benvinguda als nous agents a les noves instalacions de la Central de la Policia Local. A més han reconegut els agents veterans que porten 25 anys al cos

Com a autoritats polítiques i institucionals, han acudit l’alcalde, Alfons Domínguez i la regidora de seguretat Gemma Alós. Juntament amb altres membres de l’ajuntament i caps de la Comissaria de Policia d’Alzira. Tots han destacat la necessitat de reconeixer la seua labor en un dia com este, que esperen que siga el primer de molts.

L’acte l’ha conduït el policia local Rubén Gonzalez. S’ha fet amb la finalitat de posar en valor la figura dels cossos de seguritat i la seua labor diària.

Durant la cita s’han atorgat els diplomes “Creu al mèrit Plicial amb Distintiu Blanc”. Als policies que porten 25 anus al servei i certificats a les noves incorporacions. A més s’ha presentat material gràfic mostrant la història i evolució de la policia local d’alzira. Un dels primers municpis a València en construir un cos de guària municipal propi.

A l’acte també s’ha destacat la part humanitària i social de la Policia, els serveis a la comunitat que fan diariament i la seua labor de vetlar per la ciutat.

Un reconeixement que promet no ser l’últim i repetir-se any rere any, agraïnt el servei i el bon fer de la Policia Local d’Alzira.