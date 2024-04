Les xarrades aniran destinades a estudiants de 2n de batxillerat

L’exposició visitarà setmanalment diversos centres i es posa a disposició de les diverses associacions i col·lectius alzirenys.

A partir d’esta setmana, diversos centres educatius d’Alzira se sumen a la celebració del centenari de naixement del reconegut autor valencià Vicent Andrés Estellés. Els centres educatius participants acolliran una exposició itinerant i xarrades al voltant de la vida de l’autor amb una ruta programada setmanalment.



Les xarrades, a càrrec de la professora alzirenya Pura Santacreu, tindran una durada d’ hora i mitja i s’oferiran als alumnes de 2n de Batxillerat. Esta iniciativa, promoguda per la regidoria de Cultura. A través del Serval i la regidoria d’Educació té com a objectiu acostar la figura d’Estellés a les noves generacions i fomentar l’interés per la literatura valenciana.



Les xarrades van acompanyades d’una exposició creada a propòsit per a esta iniciativa. L’exposició està formada per quatre panells i compta amb el suport i material complementari proporcionat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Entre els continguts destaquen el còmic titulat “La clau que obri tots els panys”. Cedit per l’AVL així com textos sobre la relació del poeta valencià amb Alzira i homenatges realitzats en el municipi en el seu honor. Tot això amb imatges il·lustratives que acompanyen els panells per a enriquir l’experiència dels visitants.



Cada setmana, l’exposició es trasllada a un nou centre educatiu participant, permetent que un major nombre d’alumnes puga beneficiar-se d’esta iniciativa cultural.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha assegurat que “esta iniciativa forma part de la celebració de l’Any cultural Estelles. Commemorant el seu centenari, i a més de ser una exposició itinerant pels centres escolars durant els pròxims mesos. Des de la Regidoria de Cultura també l’oferim a qualsevol associació o col·lectiu de la població per a donar a conèixer el gran poeta valencià”.

Centenari d’Estellés

Cal recordar que Alzira commemora enguany l’Any Estellés, junt a 39 municipis més, amb l’objectiu comú de retre homenatge a l’autor valencià (1924-2024), en el centenari del seu naixement.

Per este motiu, la regidoria de Cultura treballa per omplir el poble d’activitats com concerts, teatre, dansa, lectures, recitals, audiovisuals, exposicions, etc. Tot açò agrupat baix la marca “ESTELLÉS ALS POBLES” amb un logo creat per a unificar totes les accions que es realitzen al llarg de l’any.

Ja s’ha dut a terme la campanya “Com més Estellés, més dolç és” on s’ha acostat a la ciutadania l’obra estellesiana amb xicotets fragments escrits en sobrets de sucre, com a invitació a llegir i conéixer el poeta de Burjassot. També s’ha fet un concurs vinculat a la campanya i un taller de poesia-rap a la Biblioteca Municipal.