Alzira celebra el Dia de la Bici

Les regidories de Medi Ambient i Transició ecològica, Esports i Cultura organitzen una ruta de 8 quilòmetres per l’anell verd.

La bicicletada de diumenge està oberta a persones de totes les edats, sempre que vinguen en bici

Alzira commemora enguany el Dia de la bici el pròxim diumenge 2 de juny i ho fa amb una convocatòria pública per a recórrer huit quilòmetres per diversos trams de l’Anell verd en bici. En esta ruta pot participar qualsevol persona de qualsevol edat sempre que vaja amb bicicleta.



A les 10 de matí s’iniciarà la ruta des de la plaça Casassús, els xiquets i xiquetes que hi participen hauran d’anar acompanyats per un adult, i cada adult podrà responsabilitzar-se de tres menuts com a màxim. Per tal de participar, cal fer la inscripció prèvia a la web de l’Ajuntament d’Alzira o a través dels qr dels cartells anunciadors, ja que es repartiran aproximadament unes 250 samarretes a partir de les 9.30 com a obsequi a les persones inscrites fins a fi d’existències i talles subjectes a disponibilitat. Recordem que el casc és obligatori per als menors d’edat.





BICI I SALUT



El Dia Mundial de la Bicicleta posa l’atenció sobre els beneficis d’usar la bicicleta, un mitjà de transport simple, assequible, net i ambientalment sostenible. La bicicleta contribuïx a un aire més net i menys congestió i fa que l’educació, l’atenció de la salut i altres servicis socials siguen més accessibles per a les poblacions més vulnerables. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), oferir una infraestructura segura per a les activitats físiques, com caminar o caminar amb bicicleta, és el camí per a aconseguir una major equitat en matèria de salut. Per això, l’Ajuntament d’Alzira desenvoluparà esta activitat per l’Anell Verd, perquè es tracta d’una infraestructura segura per a les activitats físiques.



Amb la celebració d’esta jornada organitzada per les regidories de Medi ambient i transició ecològica, Esports i Cultura, es vol reivindicar Alzira com un espai per a les bicis, a més de posar en relleu i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà per a fomentar el desenvolupament sostenible. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, entén que l’objectiu d’eta jornada és múltiple: “volem reivindicar l’ús de la bicicleta com un transport sostenible i saludable i el seu ús ens facilita conéixer el nostre espai natural més pròxim, reforçar l’educació dels xiquets i els joves, inclosa l’educació física, promoure la salut, previndre les malalties, fomentar la tolerància, l’enteniment i el respecte i facilitar la inclusió social i la cultura de pau”.