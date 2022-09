Serà al camp d’esports Venècia

Alzira organitzarà per segon any consecutiu la Fira de l’Esport. Esta segona edició es tindrà lloc al camp d’esports Venècia, serà el dissabte 17 de setembre de 9 a 14h. Esta fira esportiva té com a finalitat que els clubs alzirenys com centres esportius i comerços especialitzats puguen exposar la seua activitat i siga un reclam per a la pràctica de l’esport.



Vint-i-cinc clubs ja han confirmat la seua participació, els quals muntaran estands perquè els visitants puguen conéixer la realitat de cada club i la seua oferta esportiva. A més hi haurà exhibicions a la nova pista multiús tant de taekwondo, com de ioga i pilates, handbol i ball urbà.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha manifestat que “Alzira és una ciutat d’esportistes i on es practiquen 36 disciplines esportives, és per això que des del departament estem consolidant esta fira on es fa valdre el teixit esportiu de la nostra ciutat i aprofite per a animar a tots els alzirenys i alzirenyes a què participen d’ella. Es tracta d’una oportunitat única per iniciar o millorar la pràctica d’un esport”.



La passada edició va ser tot un èxit de participació. En esta segona edició participaran els clubs esportius del Gimnàstica Rítmica Fènix, Nou Vòlei Alzira, Judo, Karate, Trencaones, Futbol Sala, Taekwondo, Tenis Taula, La Rabosa, Rugby, Nou Bàsquet, Billar, Fem Esport, Escacs, Patinatge Wheeling, Pilota Valenciana, Tir Olímpic, Handbol, Yogalzira, Gimnàstica Rítmica Ribera Alta, Halterofília, Associació Marisa Gómez, Armonia Estudi de Pilates i Aequum Activitat Física i Salut.



Cal recordar que esta Fira de l’Esport està organitzada per la regidoria d’Esports amb la col·laboració del Consell Municipal d’Esports i la seua comissió permanent.