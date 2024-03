Aquesta setmana, Alzira celebra la Setmana de la Dona.

Amb una sèrie d’activitats diverses i enriquidores, la ciutat posa de manifest la importància de la igualtat de gènere i l’empoderament femení.

Des de tallers d’empoderament fins a xarrades sobre igualtat de gènere. Passant per activitats artístiques i una marxa per la igualtat, els alzirenys es reuneixen per a celebrar els èxits de les dones i reconèixer els reptes que encara han de superar.

La xarrada sobre violència cap a les dones i la justícia, dirigida per Pilar Gil Cabedo i Rosa Giral Martínez. Ha estat una destacada activitat de la Setmana de la Dona a Alzira. A través de les seves perspectives i coneixements, s’ha abordat la complexitat d’aquesta qüestió crucial, destacant la importància de la justícia en la lluita contra la violència masclista.

Aquesta setmana, més que mai, és un moment de reflexió i acció. És un recordatori que la igualtat de gènere no és només un objectiu, sinó una responsabilitat compartida per tota la societat. A través de l’educació, el compromís i la solidaritat, Alzira està construint un futur

Com comenta la regidora, es tracta de que avancem junts cap a un futur on la igualtat de gènere sigui una realitat, no només una aspiració