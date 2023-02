Alzira celebra la XV Setmana de l’Economia del 13 al 17 de febrer 

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa la XV Setmana de l’Economia que se celebrarà del 13 al 17 de febrer a Alzira.

L’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha destacat que aquesta és una edició potent al temps que aquest esdeveniment ja és un referent.

Per part del president de l’Associació Empresarial, Raül Tudela. Ha posat en valor que, any rere any, el nivell és més alt i difícil de superar.

Tots dos han agraït a totes les persones participants en la organització. La seua dedicació i tasca, que fan que latinga la repercussió que, a hores d’ara, gaudeix.