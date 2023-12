Alzira celebra per primera vegada unes campanades infantils

Alzira viu el Nadal i per primera vegada comptarà amb unes campanades infantils el dia 31 de desembre a les 12 del migdia.

Esta iniciativa està organitzada des de la regidoria de Joventut i pretén augmentar l’oferta d’oci i adaptar la festa de les campanades als més menuts amb una amplia programació



La plaça Major serà l’escenari on es podran donar cita els menuts i les seues famílies per acomiadar l’any 2023 i donar la benvinguda al 2024. Les activitats començaran a les 10:30 del mati fins les 13:30 de la vesprada. Hi haurà tik tok disco, personatges disfressats, tallers nadalencs, fotoreclam, confeti i neu artificial. Tot el necessari per gaudir d’una jornada festiva, nadalenca i en família.

La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que, «esta iniciativa naix de la necessitat d’adaptar les festes als més menuts de la casa. Ja que les campanades de cap d’any, són una festa majoritàriament destinada als adults. Per això que des de la regidoria de Joventut volem celebrar-les dins d’un horari totalment accessible per al públic infantil. Amb un context propi de la seua edat, amb els seu personatges favorits i amb la música que als xiquets i xiquetes més agrada. Ells seran els autèntics protagonistes».

Es repartiran 350 bossetes de 12 llepolies sense gluten que substituiran al tradicional raïm. A més també es donaran entrades per poder patinar a la pista de gel.

La regidora ha animat a tots els menuts a acudir a esta primera edició de campanades infantils i avançar així el final d’any i la benvinguda al 2024.