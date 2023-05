Alzira celebra un Debat Electoral carregat d’intensitat

El pasat jueves 25 de maig La Gallera d’Alzira va acollir un debat polític amb els principals candidats a l’alcaldia de la ciutat. Incloguent entre ells a Alfons Domínguez de Compromís, Gemma Alós del PSOE, José Luis Palcios del PP, Miguel Vidal de Ciutadans, Ricardo Belda de VOX, Agustín Pérez de Unides Podem i Enrique Montalvá del nou partit UCIN.

Amb aquesta fotografia electoral es presenta una situació a l’ajuntament que probablement no s’haja donat mai abans a l’ajuntament d’Alzira. Ja que els alcaldables presentats pels principals partits i les seves llistes difereixen molt les de fa quatre anys.

A més de la possible entrada de Ucin amb la seua estrena, cosa que provocaria que res fos com fins ara. Al debat electoral, primerament tots els candidats van oferir les seues propostes electorals en un màxim de dos minuts cadascú.

A continuació va tindre lloc els precs i preguntes per part del públic, on els espectadors van realitzar tota mena de preguntes als candidats pels que més interès mostraven per reparar els pocs dubtes que els puguen quedar.

Durant aquestes preguntes hi van esdevindré tot tipus de temes refents a la ciutat. Per finalitzar, tots els candidats van realitzar una altra ronda de dos minuts per persona per demanant el vot als ciutadans.