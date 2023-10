Alzira celebra una Cursa Solidària de Halloween a favor d’ADAFIR

Gran part de poblacions del nostre territori celebren la nit de Halloween i Alzira ha decidit organitzar, per primera vegada, una Cursa Solidària a benefici de l’associació local ADAFIR

Un treball conjunt entre la regidoria d’Esports, la regidoria de Joventut i el Club la Rabosa. Han aconseguit més de 600 persones inscrites, a falta d’aquelles persones participants que ho facen abans de l’inici de la cursa que tindrà un recorregut curtet pels carrers de la ciutat i activitats per a tots els públics, a la plaça major.

Tant la regidora de Joventut, Lara Ferrer com el regidor d’Esports Vicent de la Concepción, han assegurat que serà una jornada especial per a tots els participants i també per als socis d’ADAFIR. Que amb la recaptació podran continuar realitzant les activitats esportives específiques que realitzen a la piscina municipal.