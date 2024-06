La iniciativa finançada des de l’àrea de Serveis socials de l’Ajuntament d’Alzira, forma 18 persones grans com agents de salut.

Amb la col·laboració de 19 professionals i de 9 entitats del municipi que fan possible la realització de formació, tallers i activitats per a formar en l’envelliment saludable.



L’Ajuntament d’Alzira ha clausurat el projecte RIU, un projecte destinat a la promoció de la salut i l’envelliment saludable. La clausura ha comptat amb la gerent del Centre de Salut Publica d’Alzira, Amparo Buendia, la regidora de Serveis Socials, Polítiques Inclusives, Igualtat i Habitatge, Amèlia Blanquer i la cap de secció de l’àrea de Serveis Socials, Ana Iborra.

Es tracta d’un programa consolidat a la nostra ciutat que treballa amb l’objectiu de promoció de la salut. Que està adscrit al Centre de Salut Publica d’Alzira i FISABIO, amb conveni amb l’àrea de Serveis Socials e Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira. Que és qui finança este projecte i amb seu al Centre Social de Participació Ciutadana.

L’objectiu general és promoure l’autocura en salut. Així com facilitar i millorar l’accés i l’ús dels serveis i programes de salut per a la població en general i per als que es troben en situació de vulnerabilitat en particular. Esta és la segona edició que este programa s’ha centrat en les persones majors.

MÉS AGENTS DE SALUT

Els agents de salut són persones grans d’entre 60 i 75 anys. Membres d’entitats, del teixit associatiu i alumnes de l’edició passada, que s’han format en salut comunitària. El nombre s’ha incrementat en esta edició, s’ha passat de 13 persones de l’edició anterior a 19, 17 dones i dos homes.

Esta edició s’ha desenvolupat en les dependències municipals del CFPA Enric valor. S’ha treballat amb diverses entitats de la població i s’ha creat una xarxa de recursos i formació sobre diversos temes. Cal destacar la participació del projecte CRECE de Creu Roja com és la soledat no desitjada i el benestar emocional, l’alimentació i activitat física, la higiene del son, l’ús de medicaments i prevenció de caigudes i la sexualitat a partir dels seixanta anys.

S’ha treballat en xarxa amb diverses entitats com el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor. El centres Antonia Cerdà i Pedro García, Tyrius, l’Associació de Veïns de Les Bases, Alzira Camina, Creu Roja, la residència Solimar i el col·lectiu 8M. En el cas dels tallers sobre alimentació i activitat física a partir dels 60 anys han participat 177 persones en el total dels nou tallers realitzats. Els tallers d’higiene del son han comptat amb la participació de 148 persones.

Este projecte té com a objectiu eliminar les desigualtats socials en salut de tota la ciutadania

Una altra de les activitats que s’ha realitzat va ser la jornada sobre envelliment actiu. Celebrada el 15 de maig al Centre Enric Valor. En la qual participaren 63 persones a més de les sessions formatives en els agents de salut. Una de les altres línies en què s’ha treballat ha sigut l’elaboració d’un mapa d’actius sobre envelliment saludable en versió en línia, que està a hores d’ara ultimant-se.

Tal com explica la regidora responsable, Amèlia Blanquer, “este projecte té com a objectiu eliminar les desigualtats socials en salut de tota la ciutadania. Que es va encetar per a fomentar la salut entre les persones vulnerables i des de fa dos edicions. El programa s’ha centrat en les persones majors, perquè l’esperança de vida cada vegada és més gran i cada vegada hi ha més gent major”.