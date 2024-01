Una programació diversa amb concerts, teatre, dansa, lectures, recitals o exposicions que recorreran els municipis participants

40 pobles i 3 Universitats de la Comunitat, s’han unit per a formar esta xarxa que naix amb l’objectiu comú de commemorar el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés.

Ahir se celebrava la primera de les reunions de treball en el municipi de Burjassot. On va nàixer el poeta, i a la que van assistir representants dels diversos pobles. Entre els quals es trobava el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, Israel Pérez, junt al tècnic de Cultura Jordi Verdú.

Tant Burjassot, municipi acollidor, com la resta de municipis presents van mostrar la seua estima per la cultura i la llengua i per la figura d’Estellés. Poeta valencià més prolífic, més llegit i més popular de tots els temps. Per això els Ajuntaments d’estos 40 pobles i les 3 Universitats començaren a treballar per omplir els pobles d’activitats com concerts, teatre, dansa, lectures, recitals, audiovisuals, exposicions, etc.

La programació és autònoma de cadascun dels Ajuntaments perquè desenvolupen les seues activitats habituals. D’altra banda, es proposen algunes activitats conjuntes que vertebraran el territori i les comarques. Tot açò agrupat baix la marca ESTELLES ALS POBLES amb un logo creat per a unificar totes les accions portades a terme.

Les tres línies de treball ESTELLÉS ALS POBLES, ESTELLÉS AL PAÍS I ESTELLÉS A LES XARXES

A més a la jornada d’ahir es va tractar les tres línies de treball ESTELLÉS ALS POBLES, ESTELLÉS AL PAÍS I ESTELLÉS A LES XARXES. Que seran els paraigües de les diferents activitats que es desenvoluparan, amb una metodologia concreta i unes eines de treball per a donar suport, agilitat i fermesa a les accions.



Per engegar la marxa es va convidar els ajuntaments participants a aprovar a cada un dels plenaris municipals una moció per a declarar l’any CULTURAL ESTELLÉS i donar impuls administratiu i institucional al projecte.

Aielo de Malferit, Alboraia, Alcoi , Aldaia, Algemesí, Alzira, Banyeres de Mariola, Benifaió, Bocairent, Burjassot, Carcaixent, Castelló, Corbera, Dénia, Gandia, El Genovés, L’Eliana, Llíria, Manises, Montcada, Monòver, L’Olleria, Ondara, Paiporta, Petrer, Picanya, Picassent, Potries, El Puig de Santa María, Quart de Poblet, Sagunt, Santa Pola, Silla, Sueca, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, La Vall d’Uixó, Vilafranca, Villena, Vinaròs i Xàtiva són els Ajuntaments integrants. I que millor que seguir amb paraules del poeta…



«…les mans del poble es passaven una rosa de paper»

Vicent Andrés Estellés va nàixer a Burjassot el 4 de setembre de 1924 i va morir a València el 27 de març de 1993. Va ser periodista, escriptor i un dels poetes valencians més importants del segle XX i dels més reconeguts en valencià. Considerat el principal renovador de la poesia valenciana contemporània, d’ell s’ha dit que és el millor poeta valencià des de l‘època d’Ausiàs March i Joan Roís de Corella.