L’ús de les quals és l’inici d’un model sostenible de gestió de residus per tal d’aconseguir un gran pas en la reducció de l’impacte ambiental.

Des de la Regidoria de Serveis Urbans està procedint al canvi de papereres en diverses zones de la ciutat. Tal i conforme s’estipula en el contracte de manteniment i neteja signat amb l’empresa FOVASA. Que ja fa unes setmanes va realitzar el canvi de contenidors de recollida de fem. Per altres més còmodes i accessibles per a tots els usuaris.

“Els residus constitueixen un seriós problema ambiental en sí mateix i, simultàneament. Són causants directes d’altres com la contaminació de les aigües. El sòl i el’aire, d’ahí la necessitat de fer un ús responsable i per tant utilitzar-les com cal”, apunta Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea.

No utilitzar les papereres comporta diversos inconvenients i pot, inclós, resultar insalubre, així que el nostre civic comportament és clau per aconseguir tindre un entramat urbà el més net i saludable possible.

Segon Pascual, un comportament incívic genera “una mala imatge de la ciutat” Per això la empresa FOVASA adjudicatària de la neteja i la regidoria de Serveis Urbans, iniciaran una campanya amb implicació de la ciutadania en un ús adequat i correcte de les papereres.

“El treball del servei de neteja del municipi com tot en aquesta vida es pot millorar. Però a vegades amb la labor dels professionals no és suficient. També, els ciutadans, hem de crear hàbits que permeten mantindre neta la ciutat”.