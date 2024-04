El passat 28 de Març es va celebrar la primera sessió ordinària del Consell consultiu del paratge natural municipal Murta i Casella a l’Ajuntament d’Alzira.

La nova composició de membres amb dret a vot del Consell del PNM s’ha triat en base a l’establert en l’estatut d’esta entitat.

D’esta manera, el Consell compta amb 4 representants de col·lectius socials. Triats a partir dels representats del Consell de Medi Ambient per votació interna i que son els següents:

Eva Tudela Rojas , representant de Acció ecologista AGRÓ

, representant de Acció ecologista AGRÓ Francesc Bernat Bria Pelufo , representat del VACIF

, representat del VACIF Salvador Íñigo Luís , representant associació mediambiental Murta i Casella

, representant associació mediambiental Murta i Casella David Rosell Camarasa, representant de CCOO

També hi ha dos representants polítics assignats per l’equip de govern. Que són el regidor de Patrimoni Històric, Turisme, Memòria Democràtica i Comunicació, Xavier Pérez Juanes. Que assumirà la secretaria del Consell i l’alcalde de l’Ajuntament d’Alzira i responsable de l’àrea de medi ambient, Alfons Domínguez Gento. A més hi haurà un representant tècnic de la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. Que assumirà el tècnic Oliver Gimeno Gómez-Zurdo

Com assessors tècnics del Consell i sense dret a vot estaran els tècnics municipals Llorenç Pérez Payà, Cap de Medi Ambient, Agustí Ferrer Clarí, Cap de Patrimoni Històric i Turisme i Sergi Abril Cerdà, enginyer tècnic forestal encarregat de la direcció tècnica de la gestió del paratge.

Durant esta primera sessió del Consell, els membres amb dret a vot triaren a Salvador Iñigo Luis com a president de manera unànime.

Els tècnics municipals explicaren als membres del consell, les accions més significatives que s’havien executat al paratge des de la constitució del nou equip de govern de l’ajuntament d’Alzira, així com també les mesures de reforç d’assistència al visitant i vigilància que es duen a terme al paratge durant la setmana santa i les pasqües d’enguany.

En el torn de precs i preguntes, es va parlar sobre les potencialitats i les fragilitats del paratge, dels reptes de gestió futura i de la necessitat de implementar una ordenança de gestió del paratge per acomplir amb l’establert al Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana.



L’Alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha expressat “la voluntat per avançar amb politiques municipals fermes que protegisquen i conserven en qualitat els valors naturals i culturals del paratge i fer-les compatibles amb accions de turisme sostenible i responsable”.