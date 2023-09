Alzira continua millorant els camins rurals del terme

Hui s’estan fent les faenes d’asfaltatge del camí de la Travessa de la Murta fins a l’altura del camí de l’Ombria.

Des de les 7 del matí i fins a les 6 de la vesprada, els operaris treballen en eixe camí, on en total s’han asfaltat 250 metres lineals de via, que quedaran completament acabats.

Al llarg del dia de demà, divendres 8 de setembre, el camí continuarà tancat perquè l’asfalt s’acabe d’assecar. Recordem que amb esta actuació s’aconseguix recuperar l’ample de via total, que fins ara estava estretit de manera que el trànsit era més complicat per als usuaris.

D’altra banda, també està tallat el camí del Barranc de la Casella, al llarg del dia de hui i demà divendres, 8 de setembre, ja que s’estan arreglant els desperfectes ocasionats per les darreres pluges. Recordem que l’Ajuntament d’Alzira està obligat a reparar eixe camí únicament amb els materials que hi ha en el mateix barranc, com es va dictar per sentència judicial.

El regidor responsable de l’àrea d’Agricultura, Enrique Montalvá, ha agraït als usuaris del camí la col·laboració per a buscar altres vies alternatives per tal de facilitar els treballs de millora dels camins.