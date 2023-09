Alzira, a través del departament d’IDEA, ha implantat un nou programa d’ocupació per a contractar persones parades amb discapacitat, anomenat EMDISC.

Són unes contractacions que subvenciona el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), a través de LABORA i compta amb una subvenció de 149.045,96 €.

En total s’han contractat, gràcies al programa, huit persones, de les quals quatre són auxiliars administratives, tres conserges i una de personal de neteja.

La duració del contracte és de nou mesos i a jornada completa. Este matí s’ha fet l’acte de benvinguda per part de la regidora d’Ocupació, Gemma Alós, que ha destacat als nous treballadors «la importància d’esta nova experiència laboral al sector públic i treballant per la nostra ciutat. De segur que serà una experiència enriquidora per a vosaltres, però també per a tots els qui compartirem amb vosaltres estos mesos».

Els departaments que s’han acollit a la iniciativa són Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal, Educació, Esports ,el MUMA, Serveis Socials i IDEA.