 Alzira demana una reunió amb el Secretari  autonòmic d’Agricultura per a donar solució a la  problemàtica dels porcs senglars.

Alzira sol·licita una trobada amb el Secretari autonòmic d’Agricultura per a abordar la qüestió dels porcs senglars.

Reunions per a trobar solucions respecte a la gestió dels porcs senglars en el terme rural d’Alzira.

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Agricultura i Servis per a la Ciutat sol·licitarà una reunió amb el Secretari autonòmic d’agricultura amb l’objectiu de resoldre les discrepàncies respecte a la solució pactada amb una empresa del municipi, per a gestionar les peces dels senglars abatuts en el terme rural.

Cal recordar que el mes de gener passat, a instàncies de la Regidoria d’Agricultura es van iniciar les reunions entre Ajuntament, representants de AVA, de l’associació de caçadors i de l’empresa local Pollos Gil, amb el qual pretenien portar les peces que els caçadors no anaren a consumir a esta empresa que, de manera gratuïta, els convertiria en pinsos.

D’esta manera es pretenia solucionar el problema que tenen els caçadors per a posar fi a la plaga dels senglars, ja que no tenen una solució per a desfer-se dels cadàvers d’estos animals. A través d’esta proposta de col·laboració es facilitava de manera gratuïta la gestió dels cadàvers dels animals i permetria que s’augmentarà la caça d’estos animals que destrossen collites en el terme rural i causen accidents.

El regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá reitera “la petició d’informació necessària per a poder disposar d’un espai pròxim per a depositar les peces caçades i actuar efectivament per acabar, d’una vegada per sempre, el problema de la superpoblació de senglars.”

Per això el regidor Enrique Montalvá sol·licitarà una reunió amb el Secretari Autonòmic per a resoldre el tema d’una manera positiva per a totes les parts.