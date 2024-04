Campanya de teatre escolar, tallers per a educadors i una completa selecció d’obres teatrals específiques per a públic de 0 a 3 anys.

Alzira acull a partir del pròxim dimarts la 4a Mostra d’Arts Escèniques dedicada a la primera infància

Una selecció d’activitats orientades als xiquets i xiquetes entre 0 i tres anys que organitza conjuntament la Regidoria de Cultura i Mira Rosana, projectes teatrals.

Aquesta iniciativa s’inicia amb una campanya de teatre escolar que significa per a ells el primer contacte amb un espai teatral, fora dels aules. De fet, una dels aportacions d’aquesta mostra és que els menuts entre 0 i 3 anys dels diverses escoletes acudixen a un espectacle teatral a mesure al Gran Teatre. Dones del dimarts 9 a l’11 d’abril. el Gran Teatre acull «A gatameus al teatre», amb l’espectacle Violeta, una gateta inquieta, de la companyia Mira Rosana Projectes Teatrals.

És tracta d’una campanya, segons explica l’actriu Rosana Mira, “que presenta tot el ritual d’anar al teatre però en xicoteta escala i on els xiquets i xiquetes traspassen la quarta paret i compartixen escenari amb els actors i actrius”.

ESPECTACLES TEATRALS

A banda d’aquesta campanya escolar, la Mostra d’arts escèniques inclou diversos espectacles teatrals i contacontes on els menuts prenen contacte amb el teatre acompanyats dels seues familiars. El dijous 11 d’abril. la Biblioteca municipal d’Alzira, acull als 17.30 h el contacontes musical “Timonet, el xiquet perdut”, un espectacle on els més menuts ballaran i s’ho passaran d’allò més bé, al temps que és trenca amb els rols de gènere a través del joc i la diversió. . El divendres 12 d’abril la Casa de la Cultura on podran gaudir de l’espectacle de titelles “Ratolins de colors”, de la veterana companyia valenciana L’Estrela. En aquest cas, la pallassa Pardaleta ens contarà una història inventada per ella mateixa inspirada en dues llibres que l’apassionen, El monstre de colors i El ratolí Frederic.

El plat fort dels espectacles teatrals serà l’espectacle “Toca, Toca” de Kika Garcelán a càrrec de la companyia L’Horta Teatre, divendres als 18 hores a la Casa de la Cultura. La companyia L’Horta teatre, amb 50 anys de trajectòria és actualment el Premi Nacional d’arts escèniques per a la infància i joventut que li atorga el Ministeri de Cultura al 2023. Amb aquest bon fer, ens porta aquest espectacle sense text especialment fet per als xiquets de bolquerets fins a tres anys.

ACTIVITATS FORMATIVES

El tercer eix d’aquesta mostra d’arts per a atenció amb els educadors, docents, parells , mars i totes aquelles persones que mantenen contacte amb els xiquets i xiquetes en els seus primers anys de vida. Per a eles dobles estan destinades diverses activitats formatives i pedagògiques. Una d’eles dobles, és un encontre amb estudiants de d’Educació Infantil, que podran assistir a una obra de teatre per a menuts i participar en una taula redona posterior a la representació. El dissabte 13 d’abril ambé hi haurà un Taller de clown per a educadors i educadors i públic adult en general a càrrec de director, pedagog i clown argentí Walter Velázquez i diumenge 14 d’abril, El Teló de Pupetes acollirà als 10.30 h un taller en família i tot seguit és presentarà el llibre del conte Violeta, una gateta inquieta i és representarà per a tota la família.

Aquesta mostra que a dalt a la seua quarta edició està dirigida per l’actriu i pallassa alzirenya Rosana Mira amb la col·laboració de l’equip de la regidoria de Cultura. El regidor de Cultura, Israel Pérez, “aquesta mostra conjuga activitats dones d’uns perspectiva amplíssima i molt innovadora, que ens permet aproximar a la cultura, i en concret al teatre, als persones dones del mateix bressol, ja que està orientat a un públic de 0 a 3 anys i als seues famílies, una bona manera d’anar construint un públic que estima el teatre i la cultura amb espectacles expressament realitzats per a eles dobles i ells”. Uneixes activitats que no són úniques en la programació cultural d’Alzira, ja que un dels pròxims esdeveniments tindrà al públic infantil com a protagonista, el Nanofest el pròxim dissabte 4 de maig.