Es treballa en una extensió de 6.200 m² situada entre els dos ponts de l’antiga i la nova CV50Alzira, 19 de setembre del 2023.

L’Ajuntament d’Alzira, gràcies al finançament del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal que atorga la Generalitat Valenciana. Continua executant les accions programades en el Pla local de prevenció d’incendis forestals.

Concretament s’ha decidit actuar al barranc que hi ha entre els ponts de la CV50 i que comunica les serres de Carcaixent i els primers contraforts de la serra de les Agulles. El canyar ocupava una extensió de 0,62 hectàrees. Suposava un risc alt d’incendi forestal a l’Estret d’Aigües Vives, i un perill per la proximitat a la CV50. Es tracta d’un punt fàcil d’inici d’incendi forestal amb conseqüències immediates sobre la massa forestal d’ambdós serres i amb afecció directa sobre l’accés i evacuació dels residents del nucli habitat de Valletes del Gallo.

Els treballs es preveu que acaben esta mateixa setmana i han suposat una inversió prevista de 23.344 €. Que inclouen l’eliminació mecanitzada de tota la part aèria del canyar i la posterior col·locació de la malla de control i erradicació del rizoma residual en les zones de pitjor accessibilitat. «Afortunadament hem aconseguit fer esta faena en el que considerem un punt negre d’entrada de possibles incendis». Ha explicat l’alcalde d’Alzira i responsable de Medi Ambient, Alfons Domínguez.

Paral·lelament a esta intervenció, els servicis tècnics de l’Ajuntament d’Alzira treballen per a dissenyar una solució definitiva. Que permeta tancar l’abocador il·legal que hi ha en eixe punt del barranc, concretament al tram de l’antiga carretera CV50, vora els contenidors. Es tracta d’un punt il·legal, en què, tot i que els servicis de l’Ajuntament d’Alzira el netegen de manera assídua. Hi ha reiteradament abocaments incívics, que ens porten a una situació insostenible, amb un cost elevat per a l’erari municipal. Des de l’Ajuntament es fa una crida a la ciutadania perquè en cas de detectar estos comportaments incívics, ho denuncien a la Policia Local; la col·laboració és clau per a dissuadir de fer estes accions.