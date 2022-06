Alzira enceta un procés participatiu per a l’Agenda Urbana Local

Les sessions presencials tindran lloc el 8, 15 i 22 de juny

El proper dimecres 8 de juny tindrà lloc la primera de les tres jornades participatives on la ciutadania podrà aportar les seues idees per a definir l’Agenda Urbana alzirenya, esta busca millorar la nostra ciutat i plantejar projectes que recuperen la relació amb el Xúquer, potenciar el comerç local, l’ús dels carrers o que puguen disminuir les emissions.

L’Ajuntament d’Alzira continua el seu treball per a definir l’Agenda Urbana municipal, un element de planificació estratègica de la ciutat que treballa alineada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, en particular, l’ODS 11 sobre ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients finançada per la Unió Europea. Next Generation.

Es tracta d’un document que ha de guiar el futur d’Alzira a través de la definició d’una sèrie de projectes transformadors amb horitzó 2030 en el qual participen diferents agents com els grups de treball de personal tècnic, polític i la ciutadania.

La regidora de modernització Leticia Piquer explica, “Hem sigut elegits per fer un projecte pilot d’Agenda Urbana per ser una ciutat exemple a nivell espanyol. Aquesta és tota una oportunitat per repensar-nos i fer-ho d’una manera oberta i participativa amb tota la nostra ciutadania per obrir al debat quina és la ciutat que volem, com poder fer-la més saludable, més inclusiva, més emprenedora i molt més sostenible”

Durant el mes de juny s’enceta un important procés de comunicació i participació que busca la implicació de la ciutadania i els principals agents socioeconòmics per a definir un model de ciutat que es definirà a partir d’una sèrie de projectes estratègics relacionats amb: Naturalesa i biodiversitat, Model de ciutat, Canvi climàtic, Economia circular, Mobilitat, Cohesió social i equitat, Economia urbana, Accés a l’habitatge, Innovació i tecnologia, Governança i participació. En eixe sentit es llancen tres sessions presencials en les que es podran analitzar els problemes i reptes de la ciutat, es plantejaran idees de millora i finalment es projectaran possibles projectes que ajuden a dissenyar l’Alzira que es vol aconseguir per a un futur.

Primera sessió participativa (Diagnòstic)

-Dimecres 8 de juny, de 18 a 19.30 h, en el claustre de la Casa de la cultura.

Segona sessió participativa (Idees)

– Dimecres 15 de juny, de 18 a 19.30 h, a l’Escola d’Adults Enric Valor (Carrer Verge de la Mare de Déu del LLuch, 2)

Tercera sessió participativa (projectes)

– Dimecres 22 de juny, de 18 a 19.30 h, en el centre veïnal Les Bases (Carrer Taronger 68)

A més l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania el web www.alziraunriudefutur.es per a conèixer els avanços que s’estan fent en el procés de definició de la nostra Agenda Urbana i informar-se.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va elegir el projecte «Alzira, un riu de futur», presentat per l’Ajuntament d’Alzira a finals de 2021, a la convocatòria per a l’elaboració de programes pilot de l’Agenda Urbana Espanyola als municipis, cosa que comporta una subvenció de 150.000 euros per a la redacció del pla estratègic d’este model futur de ciutat.