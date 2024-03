Alzira es prepara per a viure la Setmana Santa, declarada d’interés turístic nacional.

Els ‘Dossels’, una de les característiques més distintives d’aquestes festivitats, destaquen en l’agenda d’esdeveniments de la ciutat, declarada d’Interès Turístic Nacional. Del 22 al 30 de març, Alzira es omplirà de solemnitat i devoció.

El Divendres de Dolors, també conegut com la ‘Nit de les Mirades’. Marcarà l’inici de les celebracions amb el solemne Vía Crucis i la Processó dels Passos de la Reial Cofradia de la Mare de Déu dels Dolors. El recorregut partirà de la Parròquia de Sant Joan Baptista, obrint pas a una setmana plena de tradició i fervor.

El Diumenge de Rams, la Plaça Primer de Maig serà testimoni de la Benedicció i Processó de Palmes. Amb la representació de l’Entrada de Jesús a Jerusalem. Més tard, el Trasllat de la Mare de Déu del Perdó i el tradicional Vía Crucis-Lucis. Amb la imatge de Jesús Natzarè marcaran el dia amb moments de reflexió i adoració.

Dijous Sant amb el Trasllat Processional de la Germanor de la Santa Cena i el trasllat de la imatge titular de la Reial Cofradia Mare de Déu dels Dolors

La intensitat continua el Dijous Sant amb el Trasllat Processional de la Germanor de la Santa Cena i el trasllat de la imatge titular de la Reial Cofradia Mare de Déu dels Dolors. Els carrers es ompliran de fervor amb cada pas de les processons, mentre la comunitat s’uneix en pregària i contemplació.

El Divendres Sant, la ciutat s’enfonsa en el silenci i la reflexió amb la Processó del Silenci i la solemne Processó General del Sant Enterrament. Culminant en la Parròquia de Nuestra Señora del Lluch, en un moment de recolliment i espiritualitat.

Finalment, el Dissabte Sant, la Vigília Pasqual donarà pas a la celebració de la Resurrecció de Crist. L’emoció esclatarà en la Plaça Major amb l’Encontre de Resurrecció entre Jesús Ressuscitat i Nuestra Señora de l’Esperança, seguit d’una vibrante processó pels carrers de la ciutat.

Uns dies on on la fe i la tradició s’uneixen en un espectacle de devoció i espiritualitat que no deixarà indiferent ningú.