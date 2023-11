Alzira es vist de gal·la per a la 34 edició els Premis Literaris Ciutat d’Alzira

Durant el matí de divendres els premiats i premiades de l’edició dels Premi Literaris Ciutat d’Alzira 2023, s’han reunit en el parc dels Furs en una sessió fotogràfica. Tret d’eixida del que està sent una jornada de celebració. Junt a la gal·la on rebren el seu premi i el reconeixements de totes les persones assistents.

La nit de les lletres valencianes ha reunit vora 600 persones en una gala conduïda per Lluís Cascant i amb l’actuació musical de La Maria.

El regidor de Cultura, Israel Pérez ha declarat sentir-se feliç i orgullós per la consolidació d’aquets premis. Que posen en valor la cultura i la llengua valenciana. Al temps que ha donat l’enhorabona a totes les persones guardonades en aquest 2023. Ha destacat la incorporació del del Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel, patrocinat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

L’escriptor Víctor Labrado ha guanyat el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb Nascuts del fang, una història ambientada a l’Albufera en temps del franquisme. La dura vida en els aiguamolls, els secrets familiars i les relacions entre propietaris i jornalers protagonitzen un relat inoblidable. D’altra banda, el Premi d’Assaig ha sigut per a Maria Josepa Payà per Terra endins. Pensar el futur des del poble, un obra que ajuda a entendre les zones rurals i la gent que hi viu. En aquesta modalitat, davant la qualitat de les obres presentades, el jurat ha decidit proclamar finalista Francesc Gisbert amb La resistència lingüística: un món de llengües. Que també serà publicada per Bromera.

El Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ha recaigut en Francesc Lloret amb l’obra Un món magnètic: la presència dels imants a les nostres vides. Un treball que posa el focus en la presència de l’energia magnètica en diferents àmbits de la vida.