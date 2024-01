Alzira està present a Fitur 2024 amb la campanya “Alzira en verd”

El restaurant Ca Tomás farà una demostració de l’espardenyà amb la seua versió 2.0.

La ciutat presenta en Fitur la campanya Alzira en verd. Naturalesa, patrimoni i gastronomia que inclou l’espectacular oferta de natura amb l’Anell Verd, la Via Verda i el paratge natural Murta- Casella.

Del 24 al 28 de gener la Fira Fitur, recull totes les proposades per la Comunitat Valenciana. On estarà present Alzira, un estand compartit amb 500 activitats programades que pots consultar ací https://www.turismecv.com/2024/01/08/asi-es-fitur-cv-2024/

Al llarg de la jornada de hui han assistit les falleres majors de la ciutat, Zaira Cano i Anna Albelda. Junt amb la regidora de Festes, Mar Chordá i els membres del departament municipal de turisme i els regidors José Luís Palacios i Bernat Ríos.

Demà, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez junt amb el regidor de Turisme, Xavi Pérez, estaran presents a Madrid. Per a donar a conèixer l’Anell Verd, una infraestructura verda que defineix la política mediambiental i turística de la ciutat. A més està previst que es mantinguen diverses reunions de treballa amb empreses.

L’anell Verd traça un itinerari al voltant de la ciutat per a vianants i ciclistes, incorporant arbredes com a element principal. Una de les zones més visitades de l’Anell Verd és el mirador del Xúquer. Amb unes magnífiques vistes al riu en la seua confluència amb el barranc de la Casella.

Retornar el protagonisme del riu Xúquer

En una altra zona de l’anell el visitant també té un xicotet port de piragües. Així es compleix un dels objectius de l’Anell Verd, que és retornar el protagonisme del riu Xúquer a la ciutat. Per aixó un altre dels projectes que es preten dur a terme és realitzar una zona lúdica. Amb una platja fluvial en la zona de l’Hort de Redal.

Una altra aposta d’Alzira i la comarca és la Via Verda de l’antic trenet sobre l’antiga línia fèrria de FEVE Carcaixent- Dénia. Que travessa la Ribera Alta partint de Carcaixent, passant per Alzira, la Barraca i arriba a Simat de la Valldigna. L’antiga via és una ruta amable que va creixent i que a través d’altres connexions amb camins naturals arriba a Tavernes.

El paratge natural Murta- Casella, al mig la serra de Corbera, és el vertader pulmó verd de la Ribera encaixat entre la plana i la mar. Té un gran valor ecològic i que al costat de les ruïnes del monestir de la Murta, fan d’este enclavament un lloc privilegiat. A aixó cal afegir el patrimoni històric- artístic i cultural del barri històric de La Vila.

Pel que fa a la gastronomia local, el restaurant d’Alzira Ca Tomás torna ha tornat a cuinar este migdia l’espardenyà. On es presenta la seua versió 2.0. Una nova versió que reinterpreta este plat típic i que a les 13.30 h. han pogut tastar tots els presents. El cuiner local Tomás, reinventa este guisat d’anguila, creïlles, ou i carn amb una estètica moderna.

Per últim, el dissabte representaran a Alzira la Junta de Germandats i Confraries, la Coordinadora de Festes de Barris i Partides i la Federació de Filaes de Moros i Cristians d’Alzira.