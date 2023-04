Des de la regidoria de Serveis Urbans, juntament amb l’empresa Aigües de València, concessionària del subministrament de l’aigua potable a la nostra ciutat, s’està canviant el carbó actiu dels filtres que es van instal·lar l’any 2013.

Segons el responsable de l’àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual, s’estan fent aquestes tasques per a donar compliment al Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris técnicsanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament. Per la qual cosa des del departament responsable estan portant-se a terme les mesures necessàries per tal que el resultat siga el correcte.

Este Reial decret 3/2023, insta a protegir la salut dels ciutadans. Incrementar la confiança dels ciutadans en l’aigua de consum i fomentar el consum d’aigua de l’aixeta. Alguna cosa que des del nostre ajuntament portem huit anys amb campanya de promoció del consum d’aigua d’aixeta. Afirma l’edil