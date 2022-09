L’Ajuntament disposava de 9 mesos per a poder presentar-la

Este document estratègic de l’Agenda Urbana Alzira, busca entre altres objectius, la implementació a escala local de l’Agenda Urbana espanyola, i ha sigut aprovat dins del termini establert pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El passat setembre el MITMA anunciava l’elecció de 121 municipis de tot l’estat Espanyol, entre els que es trobava Alzira, per a desenvolupar el projecte d’Agenda Urbana «Alzira, un riu de futur». La convocatòria establia l’objectiu que en un any des de la publicació de de la convocatòria, les Entitats Locals seleccionades aprovaren els seus projectes pilot de Plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola.

Com ja es va comunicar, l’Ajuntament d’Alzira presentava en el plenari del passat 27 de juliol la seua Agenda Urbana “Alzira, un riu de futur» i completava la informació requerida pel Ministeri, complint al mateix moment amb dos objectius, el primer acabar la redacció i aprovació del projecte dins del termini de presentació exigit pel MITMA i conseqüentment, contribuir a la consecució dels Objectius CID del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència que estan marcats. L’Ajuntament rep una subvenció de 150.000 euros per a la redacció del pla estratègic d’este model futur de ciutat, que altres municipis podran tindre com a model mitjançant el reconeixement d’experiències pilot exitoses i transferibles.

Cal recordar que per a l’elaboració del document ha estat essencial la participació ciutadana en les diferents fases d’este projecte. Inicialment s’han definit els objectius de creixement urbà de la ciutat a través de la recuperació de la unió entre el nucli urbà i el riu Xúquer, vertebrant el desenvolupament local tenint en compte la cultura local, la història, la pròpia ciutat i el territori.



A les sessions de participació, es van identificar després 14 projectes estratègics per al futur d’Alzira. I finalment es va encetar una enquesta en línia per a conèixer la importància de cadascun d’ells. En els pròxims dies coneixerem els resultats de les enquestes.

El resultat de l’Agenda Urbana Alzira Un Riu de Futur, es presentaran a la ciutadania presencialment el pròxim mes d’octubre dins de l’espai de la Fira del Comerç.