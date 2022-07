Alzira fomenta el reciclatge del tèxtil

Alzira comença una nova campanya de conscienciació i sensibilització ciutadana amb l’objectiu de reduir els residus i augmentar l’índex de reciclatge. Es tracta d’una iniciativa del Consorci Ribera i Valldigna on tots els municipis que ho desitgen es poden sumar.

El mercat dels dimecres ha estat l’espai per donar inici a este repte on els educadors ambientals han dut a terme activitats de conscienciació per a la reducció, reutilització i reciclatge del tèxtil. És busca millorar la separació en origen d’este residu, un dels més contaminants. Segons dades de la Unió Europea, la producció tèxtil causa el 10% de les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle. El tèxtil és també responsable del 35% dels microplàstics que hui contaminen l’entorn natural.

A més estos educadors ambientals han estat els encarregats de resoldre tots els dubtes dels veïns i fer-los entendre la importància de reduir l’impacte de la contaminació tèxtil i els beneficis que comporta per a totes i tots.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual ha manifestat que “Cal potenciar l’educació ambiental a la ciutadania i la conscienciació de la societat, és necessari un canvi de costums. És imprescindible un canvi en la forma de ser i viure mitjançant la sensibilització, per a aconseguir el canvi social necessari per a cuidar el medi ambient”.