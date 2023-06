Fa uns dies han donat inici les tasques de trasllat, estudi i catalogació de les restes humanes procedents del Memorial a la Llibertat. Identificat com el Fossar d’Alzira, ubicat al cementeri municipal. Un inici d’obres que ha sigut adjudicada a l’entitat anomenada ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ARQUEOANTRO, per a portar a terme estes tasques per les quals, l’Ajuntament d’Alzira ha rebut una subvenció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de 35.000.-€.

Josep Bertomeu, president de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Fossar Alzira, ha explicat com van a desenvolupar-se les tasques i l’objectiu de les mateixes, una de les raons per la qual es va constituir l’associació que acull a families de diverses poblacions de la comarca com Algemesí, València, Guadassuar, o Simat. Al mateix temps també ha detacat la tasca de l’empressa responsable amb grans professionals.

Bermúdez també fa una crida a la reflexión i que tant de bó, promte es puga confirmar que s’ha aconseguit l’objectiu marcat.