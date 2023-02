Alzira inicia una campanya de retirada d’abocaments incontrolats en diferents zones de la ciutat

La regidoria de Serveis Urbans, juntament amb l’empresa FOVASA encarregada de la neteja de la ciutat. Ha començat la recollida de residus d’abocaments incontrolats existents en diferents llocs del terme municipal. Concretament, s’està actuant en 30 punts.

Segons Fernando Pascual, responsable de l’àrea de Serveis Urbans, igual que succeeix en altres localitats de la comarca. Alzira no és aliena a aquest problema provocat per persones que, lluny d’acudir a l’ecoparc per a desfer-se d’aquestes restes d’obra. Aprofiten qualsevol descampat o zona amagada per a tirar-los, generant un problema de salubritat i danys contra el medi ambient.

Des de la regidoria de Serveis Urbans, s’insisteix que qualsevol obra de reforma que es realitze ha de gestionar els residus que genere amb un gestor autoritzat d’enderrocs i en què “no hi ha excusa per a traslladar i tirar residus pel camp”.

Aquesta campanya de retirada d’abocaments incontrolats continuarà en les pròximes setmanes.