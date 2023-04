Alzira instala gespa artificial en  la mitgera de l’Avinguda Josep Gregori

Des de la regidoria de Serveis Urbans, de la qual és responsable Fernando Pascual. S’està transformant mitgera del bulevard de l’Avinguda de Josep Gregori. Amb gespa artificial que és una opció per a millorar l’aparença i la funcionalitat d’aquest espai públic. La gespa artificial ofereix una alternativa que el fa ideal per a llocs on el reg i el manteniment són difícils.

La instal·lació de la gespa artificial en la transformació mitgera del bulevard d’aquesta avinguda és un procés relativament senzill, que s’està realitzant en poc temps. Esta és una opció efectiva per a millorar els espais públics, ja que proporciona una alternativa de baix manteniment.

Segons Pascual, la gespa artificial és una opció sostenible ja que no requereix aigua, pesticides ni fertilitzants per a mantindre’s. A més, la gespa artificial també pot ajudar a reduir l’efecte illa de calor en les àrees urbanes. La qual cosa pot millorar la qualitat de l’aire. La instal·lació de gespa artificial en esta mitgera millora l’aparença de l’àrea, redueix els costos de manteniment a llarg termini i millora la sostenibilitat de l’entorn. Tot això contribueix a fer d’aquesta avinguda l’àrea més atractiva i amigable per als residents.