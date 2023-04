Alzira instal·la màquines biosaludables al parc del Carrer Adolfo Suárez

El regidor de Serveis Urbans, a estat de visita d’obres per a comprovar que el treball es troba en fase de finalització.

Se han instal·lat al parc del Carrer Adolfo Suárez un conjunt de màquines biosaludables per a la realització d’exercicis. Compost dos aparells destinats a la pràctica d’activitat física. Principalment per a les persones majors encara que utilitzables també per part de la resta de la població.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, considera necessari oferir un servei públic. Amb el que atendre les especials necessitats d’un sector de població majoritari, millora la seua qualitat de vida i promou llocs on trobar-se i divertir-se.

Segons Pascual, existeixen motius de sobres per a ocupar-nos dels nostres majors. “tenint en compte les característiques demogràfiques de la nostra ciutat, amb un elevat nivell de població de persones majors.

“Des del 2015, quan vam accedir al govern municipal hem anat implantant progressivament aquest tipus d’instal·lacions en el nostre entramat urbà, amb l’objectiu de fer d’Alzira, una ciutat cada vegada més amable i accessible a les persones majors”.

Des de la regidoria de Serveis Urbans, considerem que els diferents equips de màquines biosaludables que estan instal·lats en diferents llocs de la nostra ciutat són propicis per a exercitar-se, perquè aporten una nova filosofia de vida per a les persones adultes, de manera que puguen gaudir del seu temps d’oci amb salut. Són entorns únics per a mantindré el cos i la ment en plena forma.