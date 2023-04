El regidor Fernando Pascual, responsable de l’àrea de Serveis Urbans de l’ajuntament d’Alzira. Informa sobre la instal·lació d’un carregador de mòbils amb panell solar per a ús en exteriors en la plaça Major de la ciutat. Pascual, considera que aquest carregador de mòbils amb panell solar no sols és una solució pràctica per a la càrrega de dispositius mòbils en exteriors, sinó que també ajuda a reduir la petjada de carboni en utilitzar una font d’energia renovable i sostenible. Una actuació portada a terme juntament amb la regidoria de joventut i una subvenció de la Diputació de València.

El lloc triat per a la ubicació d’aquest nou dispositiu ha sigut la plaça major, en un lloc on este dispositiu compta una bateria d’alta capacitat que es carrega mitjançant un panell solar integrat. La bateria del carregador pot emmagatzemar suficient energia per a carregar múltiples dispositius mòbils, incloent-hi telèfons intel·ligents, tauletes, càmeres i altres dispositius USB.

Segons informa l’edil, el carregador de mòbils ja està en funcionament i compta amb huit punts de càrrega amb connexió, i una sense fil. A més, està equipat amb característiques de seguretat avançades com a protecció contra curtcircuits, sobreescalfament i sobrecàrrega.