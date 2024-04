Alzira instal·la un nou hidrant per a facilitar la tasca dels Bombers

El nou hidrant se situa junt al Barranc de la Murta, pròxim a les urbanitzacions del municipi.

Des de la regidoria de Infraestructures i Obres Públiques s’ha instal·lat un nou hidrant de 80 mm de diàmetre en el Camí Vell de Corbera junt al Barranc de la Murta.

La finalitat d’este hidrant és garantir el subministrament d’aigua potable per al Consorci Provincial de Bombers en cas de necessitat per atendre el més prompte possible les urgències.

La seua ubicació ha estat estratègica per la seua proximitat a les zones del voltant de la Vall de la Murta, del Cementeri Municipal i de les Urbanitzacions de Sant Bernat i Respirall.

A més este hidrant està connectat a la canonada de 200 mm de PVC instal·lada en l’any 2019 per a subministrar aigua potable a les Urbanitzacions del Respirall i Sant Bernat.

El regidor responsable de l’àrea, Vicent de la Concepción ha destacat que “Amb esta obra realitzada conjuntament per l’Ajuntament d’Alzira i l’empresa Aigües de València es pretén dotar d’una major seguretat a esta zona en cas de foc. Es tracta d’un nou punt de presa d’aigua per als bombers en cas de necessitat “.