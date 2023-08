Alzira intensifica la seua lluita contra el mosquit tigre amb fumigacions estratègiques

L’empresa concessionària executa tractaments en zones clau d’Alzira

Consorci de la Ribera: una campanya de prevenció simultània en 50 municipis

El 24 d’agost de 2023, l’Ajuntament d’Alzira ha intensificat la seua campanya contra el mosquit tigre. La nit anterior, l’empresa concessionària va realitzar tractaments especialitzats en punts neuràlgics com el Mirador del Xúquer, el Malecó i la zona dels horts adjacents.

Els tractaments, que es dirigeixen específicament a combatre l’aparició i el desenvolupament de les larves tant del mosquit comú com del mosquit tigre, són especialment crucials durant aquesta època de l’any. L’augment de les temperatures potencia el desenvolupament del mosquit, sobretot en espais amb aigües estancades com els aiguamolls, barrancs i embornals.

Des d’abril, s’han reprès les accions contra el mosquit tigre en 50 municipis adherits al programa preventiu del Consorci de la Ribera. Aquesta estratègia coordinada, que es realitza de forma simultània en diferents poblacions, ha estat un eix central en la campanya de prevenció durant els últims anys, amb l’objectiu principal d’evitar la proliferació d’aquest insecte.

Aquesta iniciativa s’estén als carrers i places d’Alzira, incloent-hi les seues urbanitzacions. A més, l’ajuntament convida als ciutadans a col·laborar. Si detecten una presència significativa de mosquits en un lloc específic, poden informar al consistori enviant un correu a sanitat@alzira.es <mailto:sanitat@alzira.es></mailto:sanitat@alzira.es>.

No obstant això, la lluita contra el mosquit tigre no es limita únicament a les autoritats. La ciutadania també pot adoptar mesures preventives simples per a limitar la seua proliferació. Algunes recomanacions inclouen buidar d’aigua els plats sota els testos, canviar l’aigua dels bols d’animals, tapar els bidons d’aigua i assegurar-se que les piscines estiguen nètes i clorades.

Aquesta campanya mostra l’important treball col·laboratiu entre l’ajuntament, l’empresa concessionària i els ciutadans per a assegurar-se que Alzira estiga protegida davant la crescent amenaça que representa el mosquit tigre. La prevenció i la col·laboració són les claus per a mantenir la seguretat i el benestar dels habitants de la ciutat.