Alzira invertix més de 3.500.000 euros en projectes d’ocupació

Un total de 6 projectes, per a formar a 140 persones

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, destinarà un total de 3.553.456,20 euros en programes d’ocupació i formació.

Es tracta de sis projectes per als quals s’ha aconseguit una subvenció total de 3.482.488,80 euros i on l’ajuntament n’aportarà 70.969,46.



El taller d’ocupació T’ESTIME 2023 formarà un total de trenta persones desocupades inscrites com a demandants de faena en l’Espai LABORA, o registrades com a millora d’ocupació. La duració del taller és de dotze mesos i hi ha tres itineraris formatius amb deu alumnes en cada un: activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes, instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, i docència de la formació professional per a l’ocupació.



Un altre dels programes subvencionats és T’ESTIME MURTA 2023, el qual donarà continuïtat al fet en el present exercici, T’ESTIME MURTA 2022. Per a formar vint persones desocupades inscrites com a demandants de faena en l’Espai LABORA, o registrades com a millora d’ocupació. La duració també és d’un any i amb dos itineraris formatius relacionats amb la repoblació forestal i tractaments silvícoles, així com operacions auxiliars d’obra de fàbriques i cobertes.

També s’han fet tallers destinats únicament a les dones



Destaquen ALZIRA TÉ DONA 2023, on s’han format vint dones inscrites en LABORA. La formació ha tingut una duració de dotze mesos i els itineraris han sigut al voltant d’operacions bàsiques de cuina, de restaurant i bar, així com de servici de bar i cafeteria. El segon dels tallers és SORPRÉN-ME DONA 2023, destinat també a vint dones inscrites en LABORA i amb una duració d’un any de curs. Ací els itineraris han sigut l’atenció sociosanitària a persones en casa, operacions auxiliars de servici administratiu i generals i també activitats administratives en la relació amb el client.



Finalment, hi ha les escoles d’ocupació ET FORMEM. La primera és la segona etapa d’ET FORMEM REVITALZIRA 2022, on l’objectiu ha sigut formar vint persones desocupades de col·lectius vulnerables o amb dificultats per a accedir al mercat laboral. La duració és d’un any amb dos itineraris: el primer els servicis de bar i cafeteria (nivell 2) i gestió de processos de servici en restauració (nivell 3); i el segon itinerari de cuina (nivell 2) junt amb direcció en restauració (nivell 3).

Totes les especialitats formatives són certificats de professionalitat que l’Ajuntament ha homologat per a impartir-les en les aules acreditades corresponents en Idea. La segona escola d’ocupació ha sigut DESPERTEM EL FUTUR, on es formen trenta persones també desocupades i de col·lectius vulnerables o amb dificultats per a accedir al mercat laboral

La duració també és de dotze mesos i l’itinerari esta vegada són operacions auxiliars d’obra de fàbriques i cobertes (nivell 1) amb fàbriques d’obra (nivell 2) i un segon itinerari d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (nivell 2). També són certificats de professionalitat que homologa l’Ajuntament per a impartir-la.

S’ha de recordar que les subvencions dels sis programes les ha atorgades la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Gemma Alós ha destacat «la importància d’haver aconseguit estos tallers, ja que faran possible que persones desocupades puguen tindre una nova oportunitat d’entrar al món laboral. IDEA és una eina molt potent que té la nostra ciutat i gràcies als treballadors i treballadores del departament és possible aconseguir estes subvencions que fan realitat estos programes. Alzira és un referent en matèria de promoció econòmica i en el foment de la inserció laboral i la formació». L’edil ha afegit que «continuarem treballant per a obtindre més tallers i programes que ajuden a fer que les persones troben una nova oportunitat formativa i laboral»