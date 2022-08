L’Ajuntament d’Alzira investiga un suposat abocament a les aigües del barranc de Barxeta, que tenen un color més obscur des de la setmana passada.

L’alcalde, Diego Gómez, destacà que fou el dimarts quan notaren el barranc d’un color estrany i amb més cabal del normal. Es van prendre mostres de les aigües suposadament contaminades i s’espera dels resultats de l’anàlisi per confirmar si és contaminació i, sobre tot, d’on sorgeix este abocament. El Regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, explica com es gestionen estos casos de contaminació al Xúquer.

L’Ajuntament d’Alzira, com destaca Carreres, ha treballat per millorar el Xúquer, netejar les seues aigües i ara, en l’època de pluges i inundacions, també tenen preparades mesures per evitar els problemes a la població.

El barranc de Barxeta i les seues aigües desemboquen indirectament al Xúquer, que s’ha de mantenir net per evitar problemes a tots els camps que rega.