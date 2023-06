L’organització alzirenya Alzira On Europe, encarregada d’enviar gent a tota Europa i d’acollir-ne ha participat en el projecte “YOUth 4 EU”. Per a aquest projecte s’ha acollit a joves d’Itàlia, Portugal, Països Baixos, Grècia i Polònia baix l’eslògan “Youth is our future”, és a dir, els joves són el futur.

Aquest projecte, en concret, té com una finalitat doble. D’una banda anima a crear xarxes de xicotetes ciutats a favor d’Europa, esforçant-se per convertir-se en més acollidores per als joves i animar-los a comprometre’s amb les seues localitats, així com buscar valors en comú. I, d’altra banda, intercanviar bones pràctiques de creació i consum de polítiques joves en els governs locals i ONGs.

Tot i això, com ens comenta el Subdirector General del IVAJ Raúl Puerta, aquests tipus de projectes, i d’altres que hi ha, no són massa coneguts entre els joves. Açò té com a conseqüència que, un jove que vol viure l’experiència, per no saber que aquest tipus de programes existeixen, es queda amb les ganes.

Per a poder saber més d’aquests projectes podeu entrar en alziraoneurope.com o seguir-los a les xarxes socials com Instagram @alziraoneurope. I, també, podeu buscar ivaj.gva.es o per Instagram @gvaivaj .