Alzira llança de nou la campanya comercial “Enamora’t”

El departament IDEA col·labora un any més amb l’Associació empresarial d’Alzira per a posar en marxa la campanya “Enamora’t”.

Esta setmana s’ha presentat esta campanya a la seu de l’AEA on ha participat la regidora de Comerç, Gemma Alós.



Enguany se celebra la seua novena edició, en la qual se sortejaran els tradicionals sopars romàntics a setze restaurant alzirenys, a més com a novetat, també se sortejarà una nit per a 2 persones amb sopar en restaurant a l’hotel Galiana Golf i accés a balneari amb circuit d’aigües inclòs i gimnàs

Com anys anteriors, més d’un centenar d’establiments adherits a l’AEA participaran en el repartiment dels més de 15.000 tiquets entre els seus clients en la campanya Enamora’t. Amb esta iniciativa es pretén fomentar les vendes en els establiments comercials i conjuminar esforços en el sector turístic d’Alzira.

Esta iniciativa ha començat l’1 de febrer i finalitzarà el dia 14, mentre que el sorteig se celebrarà el dimarts, 27 de febrer a les 16.30 h en les instal·lacions de l’AEA i es retransmetrà en directe pel Facebook d’Alzira Ciutat Comercial.

La regidora de Comerç, Gemma Alós ha destacat que “amb esta iniciativa de l’AEA i amb la col·laboració del departament d’IDEA continuem fomentant la compra al comerç local, donant un incentiu als consumidors per tal de celebrar la data dels enamorats”. L’edil ha afegit que “vull animar tots els alzirenys i alzirenyes i veïns i veïnes dels pobles del voltant que participen d’esta campanya i ajuden al xicotet comerç, així com desitjar molta sort per gaudir d’un sopar romàntic”.