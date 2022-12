El veïnat d’Alzira és conscient de la necessitat de reciclar per tal de donar una oportunitat de subsistència al planeta que al llarg de moltes dècades ha estat maltractat. La ciutat manté el percentatge de reciclatge d’envasos lleugers, paper i cartó al llarg de 2021 com en anys anteriors.

A les mans de la ciutadania està preservar-ho i deixar per a generacions futures un lloc on poder viure amb unes condicions mediambientals òptimes, per això cal conscienciar-se de la necessitat de separar i reciclar.

Des de la regidoria de Serveis Urbans, analitzant el diversos segments, es pot deduir que cal fer una espenta final per a continuar incrementant les taxes de recollida de cartó, envasos lleugers, però sobretot en vidre.



La taxa més gran de recollida de cartó en la via pública correspon a l’any 2020, coincidint en el confinament domiciliari, no obstant això 2021 és l’any amb major increment des que en 2015 s’inicia l’arreplegada de dades, passant dels 501.000 quilos d’aquell any als més de 544.000 en 2021.



Pel que fa al cartó comercial si ha experimentat un considerable augment de 2015 (41.500 quilos) a 2021 (prop de 160.000 quilos), cosa que demostra l’alt percentatge de conscienciació dels comerços de la nostra ciutat.



L’increment de la recollida d’envasos lleugers també ha sigut significativa passant dels 294.000 quilos de 2015 als prop de 457.000 en 2021.



Els alzirenys només suspenem en la recollida de vidre on les taxes s’han vist minvades en 2021 respecte a l’històric de dades, sent 548.000 quilos els arreplegats en 2021 enfront dels prop de 585.000 de 2015, i lluny dels 679.000 quilos de 2019, el màxim des que es recullen les dades de reciclatge a la ciutat.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “Alzira és, en general, una ciutat conscienciada en la necessitat de donar una segona oportunitat al cartó i vidre, encara que sol·licita al veïnat una acció més decidida i ferma amb el vidre per a capgirar les dades i aconseguir donar-li la volta a l’històric, així podrem presumir de ser una ciutat capdavantera amb les altes xifres de reciclatge, cosa que ens pot fer sentir orgullosos a totes i tots pel que significa que les nostres xicotetes accions en reciclar són un gran pas per al medi ambient i per al planeta”.