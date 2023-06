Alzira manté els nivells d’atur en les 3000 persones

Alzira torna a situar-se en la barrera de les 3.000 persones aturades després d’aconseguir abaixar d’esta xifra el passat més d’abril.

Tot i això, les dades continuen sent positives, ja que al mes de maig únicament set persones s’han incorporat a les llistes de l’atur de la ciutat. A més, la desocupació ha disminuït en un 5,36% respecte al maig de 2022.

Les dones continuen representant el 64% de les persones desocupades a Alzira, mentre que els homes es mantenen en el 36%. Així mateix, les persones majors de 44 anys encapçalen les llistes amb dades a l’alça.

D’altra banda, el grup d’edat entre els 25 i els 44 anys és l’únic en què l’atur ha disminuït. Amb una vintena menys de persones desocupades. Pel que fa a l’activitat econòmica, la construcció és l’únic sector en el qual l’atur ha baixat. Si bé és cert que el sector serveis seguix sent el més afectat.

Com vam conèixer la passada setmana, a la Ribera Alta, les xifres de l’atur continuen a la baixa. Seixanta-dos persones han abandonat les llistes de l’atur respecte al mes d’abril, i la dada general mostra una disminució del 8% respecte al maig de 2022.

Pel que fa a la contractació, a les comarques de la Ribera s’han registrat un 32% de contractes menys que al maig de 2022, un 42% indefinits i un 57,7% temporals. La jornada completa seguix superant la parcial amb vora 57% dels contractes en esta modalitat.

Cal valorar estes dades de maig en positiu perquè hi ha una constant que es repetix mes rere més. La disminució mensual estable de l’atur tot i la d’incertesa que continua havent. Des de l’Ajuntament es continua treballant per estabilitzar la tendència a la baixa i per això es porten a terme polítiques de foment de l’ocupació a través de l’Agència de desenvolupament local Idea.