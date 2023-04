Des de la regidoria d’Esports, informen de la finalització de la reparació de la pista de frontenis del centre esportiu de Venècia. La qual ha sigut completament reformada i es troba en òptimes condicions per al seu ús. Segons ha declarat Fernando Pascual, responsable de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira. Les mesures s’han portat a terme per tal d’acomplir amb la normativa que maca la Federació de Frontenis Valenciana.

Dins dels treballs de millora, que han portat a terme la Brigada d’Obres Municipal cal destacar la reparació de les clivelles i desperfectes en la superfície de la pista per a proporcionar una superfície uniforme i segura. S’ha pintat la pista amb pintura especial per a pistes d’esport, la qual cosa proporciona una millor adherència a la pilota i redueix el desgast. També s’han reemplaçat les línies de joc per a millorar la visibilitat i la precisió en el joc.

Amb tots els treballs realitzats, Fernando Pascual, responsable de l’àrea d’Esports, assegura estar satisfet de poder oferir novament aquesta instal·lació esportiva d’alta qualitat al Club de Frontenis d’Alzira amb la intenció que gaudisquen d’una instal·lació de joc millorada.