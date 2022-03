Alzira minimitza les emissions de diòxid de carboni amb la nova flota de vehicles per al manteniment dels parcs i jardins

L’empresa concessionària del servei, Actua, ha posat a la disposició del servei vehicles híbrids, elèctrics i de gas per a contribuir a cura de les zones verdes de la ciutat

Un terreny satisfet de naturalesa implica una gran responsabilitat mediambiental per a la seua cura i conservació. Este és el cas d’Alzira, una de les ciutats amb major arbratge de tota la comarca de la Ribera Alta.

Així ho ha entés l’Ajuntament d’Alzira, que avança amb aquesta aposta en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsat per Nacions Unides, concretament els relacionats amb la necessitat d’adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i d’aconseguir que les ciutats siguen sostenibles.

És per això que l’empresa adjudicatària del servei de parcs i jardins Actua Serveis i Medi Ambient, del grup Hozono Global, ha respost a aquesta ferma aposta del Consistori amb l’adquisició d’una flota de vehicles sostenible i respectuosa amb les zones verdes d’Alzira. Es tracta d’una flota de maquinària i vehicles híbrids, elèctrics i a gas que suposa una important reducció de les emissions de diòxid de carboni respecte a la maquinària utilitzada amb anterioritat.

El regidor de Serveis i Obres Públiques d’Alzira, Fernando Pascual, va poder comprovar de primera mà el desplegament dels mitjans i l’evolució del servei, així com les principals novetats incorporades per Actúa per a la cura de les zones verdes de la ciutat. “S’ha realitzat una vertadera aposta per emprar maquinària que utilitze energia neta i que siga respectuosa amb el medi ambient, una aposta que respon a les demandes dels nostres veïns i, per tant, d’aquest Ajuntament”, va emfatitzar el responsable de la Regidoria de Serveis Urbans.

Per part seua, el director general de l’empresa, Ángel Navarro, va explicar que aquesta aposta de l’Ajuntament “està en completa consonància amb la política de qualitat i medi ambient i els valors d’Actúa SM en tots els serveis que presta”. D’aquesta manera, “la reducció al mínim possible de les emissions de carboni és un dels nostres objectius principals en tots els serveis que prestem”, va subratllar Navarro.

El director tècnic d’Actúa, Daniel Puchol, destaca l’increment de la plantilla per a aquest servei entre personal directe i indirecte. «Actua realitza la seua activitat a través d’un equip humà que es forma de manera contínua i que compta amb les eines necessàries per a executar la seua labor amb la màxima qualitat».

Actua Serveis i Medi Ambient pertanyent al grup d’Hozono Global continua consolidant la seua activitat en la zona del Llevant amb aquest nou servei adjudicat a Alzira. El grup empresarial ha iniciat un procés de constant expansió per tot el territori nacional fins a consolidar la seua presència en set ciutats estratègiques per a donar servei a tota Espanya, entre les quals destaca la seu de València.

